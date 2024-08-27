Эксперт рассказала, почему огурец не так полезен, как вы думали

Почему огурцы не так питательны

Диетолог Рианнон Ламберт, которая специализируется на контроле веса, бьет тревогу всем, кто их регулярно ест. По ее словам, этот овощ может быть не столь питательным, как люди думали сначала.

Фактически она говорит, что овощ лучше есть для увлажнения, поскольку он преимущественно состоит из воды.

Огурец представляет собой освежающий овощ с очень высоким (96%) содержанием воды, что делает его увлажняющим, но относительно низким содержанием питательных веществ.

Невзирая на то, что он содержит некие питательные вещества, такие как витамины группы В, витамины С и К, медь, фосфор, калий и магний, ему не хватает питательной плотности многих остальных овощей.

Огурцы действительно содержат некоторые антиоксиданты, такие как флавоноиды; кожура огурцов также содержит клетчатку.

Но в целом они не так богаты питательными веществами, как другие варианты, такие как листовая зелень или крестоцветные.

Рианнон уточнила, что лучше есть огурец сырым. По ее словам, эти овощи идеальны для салатов, бутербродов или как освежающая закуска.

Подобным образом, она говорит, что салат айсберг также снижает свою пищевую ценность, опять же его лучше всего использовать для увлажнения.

"Он обеспечивает очень небольшое количество необходимых витаминов и минералов, таких как витамины A, C и K, и содержит меньше клетчатки и антиоксидантов, чем его аналоги с более темными листьями", - резюмировала диетолог.