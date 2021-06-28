Эксперт рассказала, чем в жару опасны креветки и сушеная рыба: вплоть до смерти

Чем опасны вареные креветки

Дело в том, что на этих продуктах могут оказаться возбудители смертельных болезней. К тому же у креветки очень маленький срок хранения.

"У вареной креветки срок хранения без холодильника 2-3 часа, это максимум. После этого она становится биологическим оружием. Она настолько опасна, там может быть все что угодно, там совершенно жуткие возбудители, которые вызывают пищевые отравления, потерю влаги и вплоть до смерти. Это ужасно. Должна быть пищевая полиция, которая будет ходить и проверять качество пищевых продуктов", - рассказала эксперт.

Соленая рыба не менее опасна

По словам Усенко, рыба не менее опасна, так как на нее падки мухи.

"Что касается сушеной рыбы... Муха летает по мусору, по фекалиям. Потом она прилетает и садится на рыбу и все там оставляет. Вы эту сушеную рыбу не моете, все это остается там. Даже если вы рыбу почистите, все остается на ваших руках, вы принесете инфекцию в мясо и получите ее", — отметила эксперт.

Нельзя не отметить, что креветки относятся к числу наиболее распространенных аллергенов. Причина –тропомиозин в их составе. Симптомами аллергии на креветки являются покалывания во рту, проблемы с пищеварением, заложенность носа и высыпания на коже.