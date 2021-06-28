Эксперт рассказала, чем в жару опасны креветки и сушеная рыба: вплоть до смерти

В Украине лето в разгаре, а с ним и жаркая погода. Многие люди любят полакомиться в этот сезон сушеной рыбой и креветками. Но этого делать не стоит.
Почему же лучше не есть эти продукты в жару рассказала эксперт по поведенческим факторам риска Центра общественного здоровья Минздрава Наталья Усенко на канале "Украина 24".
Дело в том, что на этих продуктах могут оказаться возбудители смертельных болезней. К тому же у креветки очень маленький срок хранения.
"У вареной креветки срок хранения без холодильника 2-3 часа, это максимум. После этого она становится биологическим оружием. Она настолько опасна, там может быть все что угодно, там совершенно жуткие возбудители, которые вызывают пищевые отравления, потерю влаги и вплоть до смерти. Это ужасно. Должна быть пищевая полиция, которая будет ходить и проверять качество пищевых продуктов", - рассказала эксперт.
По словам Усенко, рыба не менее опасна, так как на нее падки мухи.
"Что касается сушеной рыбы... Муха летает по мусору, по фекалиям. Потом она прилетает и садится на рыбу и все там оставляет. Вы эту сушеную рыбу не моете, все это остается там. Даже если вы рыбу почистите, все остается на ваших руках, вы принесете инфекцию в мясо и получите ее", — отметила эксперт.
Нельзя не отметить, что креветки относятся к числу наиболее распространенных аллергенов. Причина –тропомиозин в их составе. Симптомами аллергии на креветки являются покалывания во рту, проблемы с пищеварением, заложенность носа и высыпания на коже.
Как мы ранее писали, названа безопасная доза мороженого в неделю.