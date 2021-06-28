Експерт розповіла, чим у спеку небезпечні креветки і сушена риба: аж до смерті

Чим небезпечні варені креветки

Справа в тому, що на цих продуктах можуть виявитися збудники смертельних хвороб. До того ж у креветки дуже маленький термін зберігання.

"У вареної креветки термін зберігання без холодильника 2-3 години, це максимум. Після цього вона стає біологічною зброєю. Вона настільки небезпечна, там може бути все що завгодно, там абсолютно моторошні збудники, які викликають харчові отруєння, втрату вологи і аж до смерті. Це жахливо. Повинна бути харчова поліція, яка буде ходити і перевіряти якість харчових продуктів", - розповіла експерт.

Солона риба не менш небезпечна

За словами Усенко, риба не менш небезпечна, бо на неї часто сідають мухи.

"Що стосується сушеної риби... Муха літає по сміттю, по фекаліях. Потім вона прилітає і сідає на рибу і все там залишає. Ви цю сушену рибу не миєте, все це залишається там. Навіть якщо ви рибу почистіть, все залишається на ваших руках, ви принесете інфекцію в м'ясо і отримаєте її", — зазначила експерт.

Не можна не відзначити, що креветки належать до числа найбільш поширених алергенів. Причина - тропоміозин в їх складі. Симптомами алергії на креветки є поколювання в роті, проблеми з травленням, закладеність носа і висипання на шкірі.