Експерт розповіла, чим у спеку небезпечні креветки і сушена риба: аж до смерті

В Україні літо в розпалі, а з ним і спекотна погода. Багато людей люблять поласувати в цей сезон сушеною рибою і креветками. Але цього робити не варто.
Чому ж краще не їсти ці продукти в спеку розповіла експерт з поведінкових факторів ризику Центру громадського здоров'я МОЗ Наталія Усенко на каналі "Україна 24".
Справа в тому, що на цих продуктах можуть виявитися збудники смертельних хвороб. До того ж у креветки дуже маленький термін зберігання.
"У вареної креветки термін зберігання без холодильника 2-3 години, це максимум. Після цього вона стає біологічною зброєю. Вона настільки небезпечна, там може бути все що завгодно, там абсолютно моторошні збудники, які викликають харчові отруєння, втрату вологи і аж до смерті. Це жахливо. Повинна бути харчова поліція, яка буде ходити і перевіряти якість харчових продуктів", - розповіла експерт.
За словами Усенко, риба не менш небезпечна, бо на неї часто сідають мухи.
"Що стосується сушеної риби... Муха літає по сміттю, по фекаліях. Потім вона прилітає і сідає на рибу і все там залишає. Ви цю сушену рибу не миєте, все це залишається там. Навіть якщо ви рибу почистіть, все залишається на ваших руках, ви принесете інфекцію в м'ясо і отримаєте її", — зазначила експерт.
Не можна не відзначити, що креветки належать до числа найбільш поширених алергенів. Причина - тропоміозин в їх складі. Симптомами алергії на креветки є поколювання в роті, проблеми з травленням, закладеність носа і висипання на шкірі.
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