Эксперт рассказала, как выбрать качественное сливочное масло: важные советы

Качественное сливочное масло - очень полезное, в нем много витаминов и оно полностью усваивается организмом. Но как выбрать достойный и безопасный продукт?
Об этом в эфире ТСН рассказала эксперт Оксана Прокопенко.
Первым делом эксперт опровергла миф о том, что нельзя покупать масло менее 82,5% жирности.
"Разница только в категории. Очень важно, чтобы масло состояло только из коровьего молока. Про это производитель сообщает отметкой ДСТУ 4399. Если на упаковке вы видите отметку ДСТУ 4496 - это уже не масло, а спред", - объяснила специалист.
Обязательно смотрите на ДСТУ продукта, но обращайте внимание и на другой фактор.
Смотрите на этикетке, не добавлено ли туда пальмовое масло. Есть еще одна хитрость - потрогайте масло руками, если оно твердое, скорее всего перед вами качественный продукт. Растительные жиры при замерзании не становятся твердыми.
Цвет масла должен быть однородным. Хороший продукт имеет светло-желтый оттенок.
Понюхайте продукт. Для этого в стакан кипятка положите кусочек масла. Качественный продукт должен иметь запах сливок и молока и никакого химического оттенка аромата.
Как мы ранее писали, в Украине существенно подорожает сливочное масло.