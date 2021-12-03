Експерт розповіла, як вибрати якісне вершкове масло: важливі поради

Якісне вершкове масло - дуже корисне, в ньому багато вітамінів і воно повністю засвоюється організмом. Але як вибрати гідний і безпечний продукт?
Про це в ефірі ТСН розповіла експерт Оксана Прокопенко.
Насамперед експерт спростувала міф про те, що не можна купувати масло менше 82,5% жирності.
"Різниця тільки в категорії. Дуже важливо, щоб масло складалося тільки з коров'ячого молока. Про це виробник повідомляє відміткою ДСТУ 4399. Якщо на упаковці ви бачите позначку ДСТУ 4496 - це вже не масло, а спред", - пояснила фахівець.
Обов'язково дивіться на ДСТУ продукту, але звертайте увагу і на інший фактор.
Дивіться на етикетці, чи не додано туди пальмову олію. Є ще одна хитрість - помацайте масло руками, якщо воно тверде, швидше за все перед вами якісний продукт. Рослинні жири при замерзанні не стають твердими.
Колір масла повинен бути однорідним. Хороший продукт має світло-жовтий відтінок.
Понюхайте продукт. Для цього в склянку окропу покладіть шматочок масла. Якісний продукт повинен мати запах вершків і молока і ніякого хімічного відтінку аромату.
Як ми раніше писали, в Україні істотно подорожчає вершкове масло.