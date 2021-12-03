Эксперт рассказала, как выбрать качественное сливочное масло: важные советы

Качественное сливочное масло - очень полезное, в нем много витаминов и оно полностью усваивается организмом. Но как выбрать достойный и безопасный продукт?

Об этом в эфире ТСН рассказала эксперт Оксана Прокопенко.

Как отличить масло от спреда

Первым делом эксперт опровергла миф о том, что нельзя покупать масло менее 82,5% жирности.

"Разница только в категории. Очень важно, чтобы масло состояло только из коровьего молока. Про это производитель сообщает отметкой ДСТУ 4399. Если на упаковке вы видите отметку ДСТУ 4496 - это уже не масло, а спред", - объяснила специалист.

Как не попасть на фальсификат

Обязательно смотрите на ДСТУ продукта, но обращайте внимание и на другой фактор.

Смотрите на этикетке, не добавлено ли туда пальмовое масло. Есть еще одна хитрость - потрогайте масло руками, если оно твердое, скорее всего перед вами качественный продукт. Растительные жиры при замерзании не становятся твердыми.

Как проверить масло дома

Цвет масла должен быть однородным. Хороший продукт имеет светло-желтый оттенок.

Понюхайте продукт. Для этого в стакан кипятка положите кусочек масла. Качественный продукт должен иметь запах сливок и молока и никакого химического оттенка аромата.