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Експерт розповіла, як вибрати якісне вершкове масло: важливі поради

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П'ятниця 03 грудня 2021 10:40
Експерт розповіла, як вибрати якісне вершкове масло: важливі поради Фото: Як вибрати якісне вершкове масло (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Якісне вершкове масло - дуже корисне, в ньому багато вітамінів і воно повністю засвоюється організмом. Але як вибрати гідний і безпечний продукт?

Про це в ефірі ТСН розповіла експерт Оксана Прокопенко.

Як відрізнити масло від спреду

Насамперед експерт спростувала міф про те, що не можна купувати масло менше 82,5% жирності.

"Різниця тільки в категорії. Дуже важливо, щоб масло складалося тільки з коров'ячого молока. Про це виробник повідомляє відміткою ДСТУ 4399. Якщо на упаковці ви бачите позначку ДСТУ 4496 - це вже не масло, а спред", - пояснила фахівець.

Як не потрапити на фальсифікат

Обов'язково дивіться на ДСТУ продукту, але звертайте увагу і на інший фактор.

Дивіться на етикетці, чи не додано туди пальмову олію. Є ще одна хитрість - помацайте масло руками, якщо воно тверде, швидше за все перед вами якісний продукт. Рослинні жири при замерзанні не стають твердими.

Як перевірити масло будинку

Колір масла повинен бути однорідним. Хороший продукт має світло-жовтий відтінок.

Понюхайте продукт. Для цього в склянку окропу покладіть шматочок масла. Якісний продукт повинен мати запах вершків і молока і ніякого хімічного відтінку аромату.

Як ми раніше писали, в Україні істотно подорожчає вершкове масло.

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