Эксперт рассказала, чем нельзя заедать спиртные напитки

Чем нельзя заедать алкоголь

Так, по словам специалиста, лучшим усилителем вкусов является соль. И в ситуации с алкоголем также.

В частности, те, кто любит заедать алкоголь солеными огурцами, сыром или оливками делает правильный выбор. К тому же такая еда подходит и к пиву, и к вину, и к более крепким напиткам.

Отмечается, что соль в полной мере раскрывает вкус алкоголя, ослабляет горечь и кислотность.

Также шоколадные десерты делают алкоголь приторным и скучным. Поэтому если вы решили пригубить по бокалу вина небольшой компанией, то стоит приготовить простые канапе.

Кроме того, во время употребления алкоголя лучше откажитесь от жареного мяса. Замените его печеным или отварным. А еще лучше - рыбой.

Если алкоголь закусывать помидорами, то это может вызвать проблемы с пищеварением. Однако продукты переработки помидоров (томатная паста, кетчуп, соус) такого эффекта не вызывают, поэтому помидоры в собственном соку и сок можно употреблять.