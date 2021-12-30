Експерт розповіла, чим не можна заїдати спиртні напої

Чим не можна заїдати алкоголь

Так, за словами фахівця, найкращим підсилювачем смаків є сіль. І в ситуації з алкоголем також.

Зокрема, ті, хто любить заїдати алкоголь солоними огірками, сиром чи оливками робить правильний вибір. До того ж така їжа підходить і до пива, і до вина, і до міцніших напоїв.

Зазначається, що сіль повною мірою розкриває смак алкоголю, послаблює гіркоту та кислотність.

Також шоколадні десерти роблять алкоголь приторним та нудним. Тому якщо ви вирішили пригубити по келиху вина невеликою компанією, то варто приготувати прості канапе.

Окрім того, під час вживання алкоголю краще відмовтеся від смаженого м’яса. Замініть його печеним чи відвареним. А ще краще - рибою.

Якщо алкоголь закушувати помідорами, то це може викликати проблеми з травленням. Однак продукти перероблення помідорів (томатна паста, кетчуп, соус) такого ефекту не викликають, тому помідори у власному соку і сік можна вживати.