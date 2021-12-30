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Експерт розповіла, чим не можна заїдати спиртні напої

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Четвер 30 грудня 2021 19:51
Експерт розповіла, чим не можна заїдати спиртні напої Чим не можна заїдати алкоголь (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Бувають випадки, коли люди, аби не куштувати алкоголь на голодний шлунок, до нього купують цукерки або різноманітні тортики. Однак, мало хто знає, що ці продукти роблять спиртне приторним.

Про це розповіла винна блогерка, яка вивчає алкоголь з 2015 року, Юлія Кочубей на своїй сторінці в Instagram.

Чим не можна заїдати алкоголь

Так, за словами фахівця, найкращим підсилювачем смаків є сіль. І в ситуації з алкоголем також.

Зокрема, ті, хто любить заїдати алкоголь солоними огірками, сиром чи оливками робить правильний вибір. До того ж така їжа підходить і до пива, і до вина, і до міцніших напоїв.

Зазначається, що сіль повною мірою розкриває смак алкоголю, послаблює гіркоту та кислотність.

Також шоколадні десерти роблять алкоголь приторним та нудним. Тому якщо ви вирішили пригубити по келиху вина невеликою компанією, то варто приготувати прості канапе.

Окрім того, під час вживання алкоголю краще відмовтеся від смаженого м’яса. Замініть його печеним чи відвареним. А ще краще - рибою.

Якщо алкоголь закушувати помідорами, то це може викликати проблеми з травленням. Однак продукти перероблення помідорів (томатна паста, кетчуп, соус) такого ефекту не викликають, тому помідори у власному соку і сік можна вживати.

Раніше ми називали найкращу закуску під спиртне на Новий Рік.

Також ми писали, що лікарі розповіли, як накрити новорічний стіл без шкоди для фігури.

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