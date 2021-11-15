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Эксперт рассказала, можно ли лечить бронхит антибиотиками

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Понедельник 15 ноября 2021 07:31
Эксперт рассказала, можно ли лечить бронхит антибиотиками Коллаж РБК-Украина: эксперт рассказала, можно ли лечить бронхит антибиотиками
Автор: Роман Мирончук

Медицинская журналистка и биолог Дария Озерная рассказала о том, что бронхит хоть и является вирусной инфекцией, но его не лечат антибиотиками, как остальные вирусные ОРЗ.

Об этом она сообщает в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, действенных противовирусных действенных препаратов от бронхита нет, чтобы нам ни говорили в рекламе.

"Антибиотики при бронхите не назначают", - заявила она.

Исключения

При бронхите могут назначить антибиотики следующим категориям больных:

  • Дети, которые родились раньше положенного срока;
  • Тем, кто старше 80 лет;
  • У кого хронические болезни сердца, легких, почек или печени;
  • Людям с иммуносупрессией (угнетение иммунитета);
  • Людям с муковисцидозом (генетическая болезнь).

Напомним, Евгений Комаровский рассказал, как лечить бронхит. По его словам, самое главное не дать слизи в бронхах засохнуть, поскольку это может привести к пневмонии.

Мы также писали о том, что медики рассказали, какие продукты помогут выздороветь при коронавирусной инфекции и простудах.

Врачи рекомендуют больше отдыхать, употреблять много жидкости и употреблять витамины. Однако есть такие продукты, которые облегчат ваше состояние и ускорят выздоровление.

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