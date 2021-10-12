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Комаровский рассказал, как лечить бронхит: основные способы

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Вторник 12 октября 2021 19:20
Комаровский рассказал, как лечить бронхит: основные способы Фото: Комаровский рассказал о бронхите (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал о главных способах лечения бронхита. По его словам, важнее всего не дать слизи в бронхах засохнуть, это приводит к пневмонии.

О главных способах противостоять болезни медик сообщил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

Комаровский сообщил, что самое главное при бронхите - это пить максимальное количество жидкости. Второй правило - это холодный и влажный воздух в комнате.

"Самое главное правило лечение бронхита - не дать засохнуть слизи. Для этого нужно пить очень много любой жидкости: молоко, компот, воду, квас, воду. Любые напитки, даже коричневые. Много пить - это раз. И второе - тепло одеться, но в комнате должно быть не больше 20 градусов и влажность от 40 до 60%", - рассказал врач.

Комаровский призвал украинцев не лечиться антибиотиками и сиропами от кашля.

"Когда нашему человеку говоришь: много пей, увлажни и проветри - это не называется лечением. У нас есть правило - надо что-то делать. Например, послать родственника в аптеку, чтобы он купил что-нибудь от кашля, от бронхита и антибиотиков побольше. Потом дома попарить ножки, подышать картошкой, намазать грудь жиром барсука, а спину - жиром козы несчастной. Ребята, вам нечего делать? Давайте пожалеем несчастных барсуков и перестанем заниматься фигней", - сказал доктор Комаровский.

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал про риск инсульта после 30 лет.

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Доктор Комаровский
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