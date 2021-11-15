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Експерт розповіла, чи можна лікувати бронхіт антибіотиками

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Понеділок 15 листопада 2021 07:31
Експерт розповіла, чи можна лікувати бронхіт антибіотиками Колаж РБК-Україна: експерт розповіла, чи можна лікувати бронхіт антибіотиками
Автор: Роман Мирончук

Медична журналістка і біолог Дарія Озерна розповіла про те, що бронхіт хоч і є вірусною інфекцією, але його не лікують антибіотиками, як інші вірусні ГРЗ.

Про це вона повідомляє у своєму Telegram-каналі.

За словами експерта, дієвих противірусних дієвих препаратів від бронхіту немає, щоб нам не говорили в рекламі.

"Антибіотики при бронхіті не призначають", - заявила вона.

Виняток

При бронхіті можуть призначити антибіотики наступним категоріям хворих:

  • Діти, які народилися раніше терміну;
  • Тим, хто старше 80 років;
  • У кого хронічні хвороби серця, легенів, нирок або печінки;
  • Людям з імуносупресією (пригнічення імунітету);
  • Людям з муковісцидозом (генетична хвороба).

Нагадаємо, Євген Комаровський розповів, як лікувати бронхіт. За його словами, найголовніше не дати слизу в бронхах засохнути, оскільки це може призвести до пневмонії.

Ми також писали про те, що медики розповіли, які продукти допоможуть одужати при коронавірусній інфекції та застудах.

Лікарі рекомендують більше відпочивати, вживати багато рідини і вживати вітаміни. Однак є такі продукти, які полегшать ваш стан і прискорять одужання.

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