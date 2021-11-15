Експерт розповіла, чи можна лікувати бронхіт антибіотиками
Медична журналістка і біолог Дарія Озерна розповіла про те, що бронхіт хоч і є вірусною інфекцією, але його не лікують антибіотиками, як інші вірусні ГРЗ.
Про це вона повідомляє у своєму Telegram-каналі.
За словами експерта, дієвих противірусних дієвих препаратів від бронхіту немає, щоб нам не говорили в рекламі.
"Антибіотики при бронхіті не призначають", - заявила вона.
Виняток
При бронхіті можуть призначити антибіотики наступним категоріям хворих:
- Діти, які народилися раніше терміну;
- Тим, хто старше 80 років;
- У кого хронічні хвороби серця, легенів, нирок або печінки;
- Людям з імуносупресією (пригнічення імунітету);
- Людям з муковісцидозом (генетична хвороба).
Нагадаємо, Євген Комаровський розповів, як лікувати бронхіт. За його словами, найголовніше не дати слизу в бронхах засохнути, оскільки це може призвести до пневмонії.
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Лікарі рекомендують більше відпочивати, вживати багато рідини і вживати вітаміни. Однак є такі продукти, які полегшать ваш стан і прискорять одужання.