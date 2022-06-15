Эксперт рассказала, как эффективно защитить домашнего любимца от клещей

В частности, иксодовые клещи очень опасны, ведь они переносят бабезиоз, ерлізіоз, боррелиоз, анаплазмоз. Даже если собака или кот не выходит на улицу, все равно нужно обрабатывать их.

Опасны клещи тем, что могут заразить животное и человека такими заболеваниями:

клещевой паралич;

риккетсиозы;

спирохетозы;

вирусные лихорадки;

болезнь Лайма;

клещевой сыпной тиф;

туляремия;

клещевой энцефалит и др.

Как защитить животное

Капли на холку

Существуют капли с репелентным эффектом, при котором клещи погибают, не кусая животное. Также есть капли с акарицидным действием, при котором клещи погибают во время укуса. Такие капли действуют 21-28 дней, после чего необходимо снова повторять обработку.

Среди основных выделяют:

Адвокат;

Адвантикс;

Бравекто;

Стронгхолд;

Фронтлайн;

Вектра 3D.

Таблетки

Специалист говорит, что у таблеток лишь акарицидное действие влечением 28-90 дней:

Адвантейдж;

Симпарика;

Бравекто;

Нексгард;

НексгарД Спектра.

Ошейники

Ошейники действуют лишь через 24 часа после надевания. Общий срок действия - от 1 до 3 месяцев:

Больфо;

Форесто;

Килтикс.

Важно помнить, что перед обработкой нужно ознакомиться с инструкцией, ведь дозировка препарата зависит от веса животного. Также нужно проконсультироваться с ветеринаром о выборе препарата.

Кроме того, препарат для собак нельзя использовать для кошек, ведь это может привести к летальному исходу.