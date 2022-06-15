Експерт розповіла, як ефективно захистити домашнього улюбленця від кліщів

Зокрема, іксодові кліщі дуже небезпечні, адже вони переносять бабезіоз, ерлізіоз, бореліоз, анаплазмоз. Навіть якщо собака чи кіт не виходить на вулицю, всеодно потрібно обробляти їх.

Небезпечні кліщі тим, що можуть заразити тварину і людину такими захворюваннями:

кліщовий параліч;

рикетсіози;

спірохетози;

вірусні лихоманки;

хвороба Лайма;

кліщовий висипний тиф;

туляремія;

кліщовий енцефаліт та ін.

Як захистити тварину

Краплі на холку

Існують краплі з репелентним ефектом, за якого кліщі гинуть, не кусаючи тварину. Також є краплі з акарицидною дією, за якої кліщі гинуть під час укусу. Такі краплі діють 21-28 днів, після чого необхідно знову повторювати оброблення.

Серед основних виділяють:

Адвокат;

Адвантікс;

Бравекто;

Стронгхолд;

Фронтлайн;

Вектра 3D.

Таблетки

Фахівець каже, що у таблеток лише акарицидна дія потягом 28-90 днів:

Адвантейдж;

Сімпаріка;

Бравекто;

Нексгард;

НексгарД Спектра.

Нашийники

Нашийники діють лише через 24 години після надягання. Загальний термін дії - від 1 до 3 місяців:

Больфо;

Форесто;

Кілтікс.

Важливо пам'ятати, що перед обробленням потрібно ознайомитися з інструкцією, адже дозування препарату залежить від ваги тварини. Також потрібно проконсультуватися з ветеринаром про вибір препарату.

Окрім того, препарат для собак не можна використовувати для котів, адже це може призвести до летального наслідку.