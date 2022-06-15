RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Експерт розповіла, як ефективно захистити домашнього улюбленця від кліщів

Як захистити собау від кліщів (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

З настанням теплої пори року активізовуються кліщі. Важливо вберегти чотирилапих від цих паразитів.

Про це розповіла ветеринарка Лідія Лободіна у Instagram.

Зокрема, іксодові кліщі дуже небезпечні, адже вони переносять бабезіоз, ерлізіоз, бореліоз, анаплазмоз. Навіть якщо собака чи кіт не виходить на вулицю, всеодно потрібно обробляти їх.

Небезпечні кліщі тим, що можуть заразити тварину і людину такими захворюваннями:

  • кліщовий параліч;
  • рикетсіози;
  • спірохетози;
  • вірусні лихоманки;
  • хвороба Лайма;
  • кліщовий висипний тиф;
  • туляремія;
  • кліщовий енцефаліт та ін.

Як захистити тварину

Краплі на холку

Існують краплі з репелентним ефектом, за якого кліщі гинуть, не кусаючи тварину. Також є краплі з акарицидною дією, за якої кліщі гинуть під час укусу. Такі краплі діють 21-28 днів, після чого необхідно знову повторювати оброблення.

Серед основних виділяють:

  • Адвокат;
  • Адвантікс;
  • Бравекто;
  • Стронгхолд;
  • Фронтлайн;
  • Вектра 3D.

Таблетки

Фахівець каже, що у таблеток лише акарицидна дія потягом 28-90 днів:

  • Адвантейдж;
  • Сімпаріка;
  • Бравекто;
  • Нексгард;
  • НексгарД Спектра.

Нашийники

Нашийники діють лише через 24 години після надягання. Загальний термін дії - від 1 до 3 місяців:

  • Больфо;
  • Форесто;
  • Кілтікс.

Важливо пам'ятати, що перед обробленням потрібно ознайомитися з інструкцією, адже дозування препарату залежить від ваги тварини. Також потрібно проконсультуватися з ветеринаром про вибір препарату.

Окрім того, препарат для собак не можна використовувати для котів, адже це може призвести до летального наслідку.

Раніше ми називали найкращий спосіб, який допоможе витягнути кліща.

Також, що не можна робити, якщо помітили на собі кліща.

Читайте РБК-Україна в Google News
клещ