Эксперт рассказала, что добавить в тесто для печенья, чтобы оно не крошилось
Видимо, у каждой хозяйки во время приготовления печенья получалось неудачное тесто, которое в итоге сильно крошилось. Причин может быть много.
Поэтому, кулинар Инна Левенец в Instagram рецепт полезного печенья из фиников, основа для которого будет из гречневой и ореховой муки. В частности, именно благодаря им тесто не будет крошиться.
Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:
- гречневая мука - 100 г;
- ореховая мука -1 00 г;
- финики - 10-12 шт.;
- кокос - 20 г;
- кокосовое, миндальное или другое масло - 20 мл;
- цедра 1 лимона;
- черный шоколад - 100 г.
Способ приготовления:
Так, сначала все ингредиенты, кроме шоколада и фиников, смешайте в одном сосуде. Затем с фиников снимите кожуру и заберите косточки.
Далее разомните все хорошо вилкой, чтобы получилось тесто. А уже из теста сделайте шарики.
После этого выложите печенье на противень и поставьте в разогретую до 180°C духовку и выпекайте 12 минут, не больше.
После выпекания печенье должно остыть.
Возьмите шоколад, растопите его и намажьте на холодное печенье.
Сверху можно присыпать измельченными орехами или кокосовой стружкой.
Рецепт полезного печенья из фиников (instagram.com/inna_levenets)
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