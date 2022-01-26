ru ua
Ср, 26 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эксперт рассказала, что добавить в тесто для печенья, чтобы оно не крошилось

Новина українською →
Среда 26 января 2022 21:01
Эксперт рассказала, что добавить в тесто для печенья, чтобы оно не крошилось Что добавить к печенью, чтобы оно не крошилось (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Видимо, у каждой хозяйки во время приготовления печенья получалось неудачное тесто, которое в итоге сильно крошилось. Причин может быть много.

Поэтому, кулинар Инна Левенец в Instagram рецепт полезного печенья из фиников, основа для которого будет из гречневой и ореховой муки. В частности, именно благодаря им тесто не будет крошиться.

Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:

  • гречневая мука - 100 г;
  • ореховая мука -1 00 г;
  • финики - 10-12 шт.;
  • кокос - 20 г;
  • кокосовое, миндальное или другое масло - 20 мл;
  • цедра 1 лимона;
  • черный шоколад - 100 г.

Способ приготовления:

Так, сначала все ингредиенты, кроме шоколада и фиников, смешайте в одном сосуде. Затем с фиников снимите кожуру и заберите косточки.

Далее разомните все хорошо вилкой, чтобы получилось тесто. А уже из теста сделайте шарики.

После этого выложите печенье на противень и поставьте в разогретую до 180°C духовку и выпекайте 12 минут, не больше.

После выпекания печенье должно остыть.

Возьмите шоколад, растопите его и намажьте на холодное печенье.

Сверху можно присыпать измельченными орехами или кокосовой стружкой.

Эксперт рассказала, что добавить в тесто для печенья, чтобы оно не крошилосьЭксперт рассказала, что добавить в тесто для печенья, чтобы оно не крошилосьРецепт полезного печенья из фиников (instagram.com/inna_levenets)

Ранее мы сообщали, как приготовить сочный шоколадно-черный торт "Слеза пантеры".

Также мы писали, что приготовить из бананов, которые начинают портиться.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт
LITE
Марго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel Couture
Марго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel Couture