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Експерт розповіла, що додати в тісто для печива, щоб воно не кришилося

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Середа 26 січня 2022 21:01
Експерт розповіла, що додати в тісто для печива, щоб воно не кришилося Що додати до печива, аби воно не кришилося (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Мабуть, у кожної господині під час приготування печива виходило невдале тісто, яке в результаті сильно кришилося. Причин може бути багато.

Тому, кулінар Інна Левенець в Instagram рецептом корисного печива із фініків, основа для якого буде з гречаного та горіхового борошна. Зокрема, саме завдяки їм тісто не кришитиметься.

Для приготування візьміть наступні інгредієнти:

  • гречане борошно - 100 г;
  • горіхове борошно - 100 г;
  • фініки -10-12 шт.;
  • кокос - 20 г;
  • кокосова, мигдальна або інша олія - 20 мл;
  • цедра 1 лимона;
  • чорний шоколад - 100 г.

Спосіб приготування:

Так, спочатку усі інгредієнти, крім шоколаду та фініків, змішайте в одній посудині. Потім з фініків зніміть шкірку та заберіть кісточки.

Далі розімніть все добре виделкою, щоб вийшло тісто. А вже з тіста зробіть кульки.

Після цього викладіть печиво на деко та поставте в розігріту до 180°C духовку й випікайте 12 хвилин, не більше.

Після випікання печиво має охолонути.

Візьміть шоколад, розтопіть його та намажте на холодне печиво.

Зверху можна присипати подрібненими горіхами або кокосовою стружкою.

Експерт розповіла, що додати в тісто для печива, щоб воно не кришилосяЕксперт розповіла, що додати в тісто для печива, щоб воно не кришилосяРецепт корисного печива з фініків (instagram.com/inna_levenets)

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