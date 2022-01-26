Експерт розповіла, що додати в тісто для печива, щоб воно не кришилося
Мабуть, у кожної господині під час приготування печива виходило невдале тісто, яке в результаті сильно кришилося. Причин може бути багато.
Тому, кулінар Інна Левенець в Instagram рецептом корисного печива із фініків, основа для якого буде з гречаного та горіхового борошна. Зокрема, саме завдяки їм тісто не кришитиметься.
Для приготування візьміть наступні інгредієнти:
- гречане борошно - 100 г;
- горіхове борошно - 100 г;
- фініки -10-12 шт.;
- кокос - 20 г;
- кокосова, мигдальна або інша олія - 20 мл;
- цедра 1 лимона;
- чорний шоколад - 100 г.
Спосіб приготування:
Так, спочатку усі інгредієнти, крім шоколаду та фініків, змішайте в одній посудині. Потім з фініків зніміть шкірку та заберіть кісточки.
Далі розімніть все добре виделкою, щоб вийшло тісто. А вже з тіста зробіть кульки.
Після цього викладіть печиво на деко та поставте в розігріту до 180°C духовку й випікайте 12 хвилин, не більше.
Після випікання печиво має охолонути.
Візьміть шоколад, розтопіть його та намажте на холодне печиво.
Зверху можна присипати подрібненими горіхами або кокосовою стружкою.
Рецепт корисного печива з фініків (instagram.com/inna_levenets)
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