ru ua
Вт, 14 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эксперт рассказал, кто может стоять за информатакой против мэра Днепра

Новина українською →
Вторник 14 июня 2022 20:06
Эксперт рассказал, кто может стоять за информатакой против мэра Днепра Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Против мэра Днепра Бориса Филатова идет целенаправленная информационная атака. Заказчиком может быть преступная группировка бизнесмена Александра Петровского (более известного как "Нарика"), который вместе со своими приспешниками бежал из страны во время войны.

Об этом заявил экс-нардеп Андрей Денисенко в Facebook.

"Наблюдаю ожесточенную информатаку на голову Днепра Бориса Филатова. И вопрос даже не в том, куда делись с началом широкомасштабного вторжения ее заказчики Петровский и Коломойский. Надеюсь, с ними все в порядке и они появятся еще до окончания войны и не только для того, чтобы претендовать на лавры победителей и рассказывать, как они из подполья руководили обороной Днепра и Украины", - заявил эксперт.

Как известно, ранее мэр Днепра Борис Филатов рассказал о том, какая ситуация во время войны наблюдается в городе. Также мэр поднял тему организованных преступных группировок в Днепре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр Борис Филатов
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее