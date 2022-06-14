Эксперт рассказал, кто может стоять за информатакой против мэра Днепра

Против мэра Днепра Бориса Филатова идет целенаправленная информационная атака. Заказчиком может быть преступная группировка бизнесмена Александра Петровского (более известного как "Нарика"), который вместе со своими приспешниками бежал из страны во время войны.

Об этом заявил экс-нардеп Андрей Денисенко в Facebook .

"Наблюдаю ожесточенную информатаку на голову Днепра Бориса Филатова. И вопрос даже не в том, куда делись с началом широкомасштабного вторжения ее заказчики Петровский и Коломойский. Надеюсь, с ними все в порядке и они появятся еще до окончания войны и не только для того, чтобы претендовать на лавры победителей и рассказывать, как они из подполья руководили обороной Днепра и Украины", - заявил эксперт.

Как известно, ранее мэр Днепра Борис Филатов рассказал о том, какая ситуация во время войны наблюдается в городе. Также мэр поднял тему организованных преступных группировок в Днепре.

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