Експерт розповів, хто може стояти за інформатакою проти мера Дніпра
Проти мера Дніпра Бориса Філатова йде цілеспрямована інформаційна атака. Замовником може бути злочинне угруповання бізнесмена Олександра Петровського (більш відомого як "Наріка"), який разом зі своїми поплічниками втік з країни під час війни.
Про це заявив екс-нардеп Андрій Денисенко у Facebook.
"Спостерігаю запеклу інформатаку на голову Дніпра Бориса Філатова. І питання навіть не в тому, куди поділися з початком широкомасштабного вторгнення її замовники Петровський і Коломойський. Сподіваюся, з ними все гаразд і вони з‘являться ще до закінчення війни і не лише для того, щоби претендувати на лаври переможців і розповідати, як вони з підпілля керували обороною Дніпра та України", - заявив експерт.
Як відомо, раніше мер Дніпра Борис Філатов розповів про те, яка ситуація під час війни спостерігається в місті. Також мер підняв тему організованих злочинних угруповань в Дніпрі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.