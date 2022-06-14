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Експерт розповів, хто може стояти за інформатакою проти мера Дніпра

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Вівторок 14 червня 2022 20:06
Експерт розповів, хто може стояти за інформатакою проти мера Дніпра Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Проти мера Дніпра Бориса Філатова йде цілеспрямована інформаційна атака. Замовником може бути злочинне угруповання бізнесмена Олександра Петровського (більш відомого як "Наріка"), який разом зі своїми поплічниками втік з країни під час війни.

Про це заявив екс-нардеп Андрій Денисенко у Facebook.

"Спостерігаю запеклу інформатаку на голову Дніпра Бориса Філатова. І питання навіть не в тому, куди поділися з початком широкомасштабного вторгнення її замовники Петровський і Коломойський. Сподіваюся, з ними все гаразд і вони з‘являться ще до закінчення війни і не лише для того, щоби претендувати на лаври переможців і розповідати, як вони з підпілля керували обороною Дніпра та України", - заявив експерт.

Як відомо, раніше мер Дніпра Борис Філатов розповів про те, яка ситуація під час війни спостерігається в місті. Також мер підняв тему організованих злочинних угруповань в Дніпрі.

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Дніпро Борис Філатов
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