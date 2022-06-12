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Филатов рассказал об организованных преступных группировках в Днепре

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Воскресенье 12 июня 2022 16:33
Филатов рассказал об организованных преступных группировках в Днепре Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

МЭр Днепра Борис Филатов рассказал о том, какая ситуация во время войны наблюдается в городе. Также мэр поднял тему организованных преступных группировок в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Telegram.

"В Днепре все спокойно. Ситуация, как говорится, напряженная, но контролируемая. ВСУ, военная администрация, областной совет, мэрия, правоохранители, волонтеры и все граждане работают как единый кулак. Днепр был, есть и остается стратегическим центром этой ужасной войны и любая попытка его дестабилизации является преступной", - сообщил Филатов.

В то же время, по его словам, в Днепре нет оппозиции и политический противоречий, нет внутренних разборок и отсутствия координации и взаимодействия.

"В Днепре есть одна-единственная проблема. Это ОПГ "Нарика" и "Эмиля", - добавил он, призвал СНБО привлечь их к ответственности.

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Днепр Борис Филатов
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