Эксперт рассказал, стоит ли украинцам ожидать потоп после аномальных снегопадов
После сильных снегопадов и морозов в Украине началось потепление. При этом больше всего снега лежит в Карпатах. По словам эколога Александра Чистякова, в Карпатах после оттепели ожидается сильный паводок.
Об этом Чистяков, который является главой Национального экологического совета Украины, рассказал ТСН.
Эксперт также отметил, что больше всего могут пострадать населенные пункты, которые находятся возле горных рек. Эти реки выйдут из своего русла, и на это есть несколько причин.
Первая причина - это массовая вырубка леса. Каждое дерево своими корнями удерживает более 400 литров воды. Вторая причина - это то, что речная галька, которая держала реки в руслах, выбрана на продажу. Теперь, без своего русла река начнет разливаться и наносить серьезные убытки народному хозяйству.
При этом опасность для сел и городов несут как большие, так и малые реки. По мнению Чистякова, больше всего от наводнений пострадает Закарпатская область.
"За последнее десятилетие из-за глобального потепления мы сместились на более чем 200 километров в сторону юга. И те районы, которые были степными, они стали засушливыми, они чуть ли не входят в регионы полупустынь", - говорит эксперт.
По его словам, в основном пострадают наши южные области, такие как Николаев, Херсон, Одесская область - там будет очень серьезная засуха. А в карпатских регионах наоборот будет больше ливней и потопов.
Стоит отметить, что в Киеве школьники вынуждены добираться на учебу, хватаясь за забор-сетку, поскольку проход полностью затоплен.
Мы также писали о том, что произойдет в Киеве, когда снег, выпавший в начале февраля, начнет активно таять.