Эксперт рассказал, стоит ли украинцам ожидать потоп после аномальных снегопадов

После сильных снегопадов и морозов в Украине началось потепление. При этом больше всего снега лежит в Карпатах. По словам эколога Александра Чистякова, в Карпатах после оттепели ожидается сильный паводок.

Эксперт также отметил, что больше всего могут пострадать населенные пункты, которые находятся возле горных рек. Эти реки выйдут из своего русла, и на это есть несколько причин.

Первая причина - это массовая вырубка леса. Каждое дерево своими корнями удерживает более 400 литров воды. Вторая причина - это то, что речная галька, которая держала реки в руслах, выбрана на продажу. Теперь, без своего русла река начнет разливаться и наносить серьезные убытки народному хозяйству.

При этом опасность для сел и городов несут как большие, так и малые реки. По мнению Чистякова, больше всего от наводнений пострадает Закарпатская область.

"За последнее десятилетие из-за глобального потепления мы сместились на более чем 200 километров в сторону юга. И те районы, которые были степными, они стали засушливыми, они чуть ли не входят в регионы полупустынь", - говорит эксперт.

По его словам, в основном пострадают наши южные области, такие как Николаев, Херсон, Одесская область - там будет очень серьезная засуха. А в карпатских регионах наоборот будет больше ливней и потопов.