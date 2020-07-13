Эксперт рассказал, в какой момент принц Гарри попал под каблук Меган

Меган Маркл, которая начала планировать побег из королевской семьи еще до женитьбы, тщательно проработала и воплотила в жизнь свой план. Об этом сообщил фотограф Артур Эдвардс, передает Daily Mail.

Ни для кого не секрет тот факт, что будучи королевским фотографом Эдвардс фотографировал и снимал принца еще с рождения. Он утверждает, что в детстве Гарри был хорошим мальчиком, а после знакомства с Меган изменился. Произошедшие изменения сложно назвать позитивными.

Он поделился некоторыми событиями из жизни бывшего герцога и рассказал, что Маркл сразу после свадьбы стремилась как можно скорее покинуть родину супруга. Меган изначально не собиралась жить в Великобритании.

Также Артур рассказал, что Гарри перестал с ним общаться и они не контактируют больше года. Этот факт очень сильно ранит бывшего друга принца. "Это очень нелепо… Она потащила Гарри за собой, а он не оказал совершенно никакого сопротивления", - прокомментировал фотограф.

Теперь же, как всем известно, добившись своего, Меган переехала в Лос-Анджелес. Вероятно, связано это с тем, что Маркл в прошлом была актрисой и хочет жить вблизи Голливуда.

Также недавно папарацци подловили супругов в Беверли-Хиллз. Меган выбрала для прогулки кремовое платье изо льна с ассиметричной линией подола от бренда Magic Linen, стоимостью 80 долларов. Свой летний образ Маркл дополнила балетками от Chanel и соломенной шляпой. Пара шла по улице в защитных масках.

Напомним, что принц Гарри признался, когда и почему влюбился в Меган.

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