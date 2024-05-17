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Експерт провів випробування нового iPad Pro на міцність: результат вражає

Проведено перші випробування iPad Pro M4 на вигин (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Популярний відеоблогер JerryRigEverything провів стрес-тест нового iPad Pro 2024 року. Незважаючи на спроби зігнути та зламати планшет, він продемонстрував вражаючу міцність. Щоб викликати помітні деформації корпусу, знадобилися екстремальні зусилля.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт новин MacRumors, пов'язаний із продукцією Apple.

Результати експерименту

Відеоблогер JerryRigEverything продемонстрував у своєму відео, що планшет ламається в районі порту зарядки, а не по центру, як очікувалося. Цей дефект пов'язаний з відсутністю "центрального ребра" на задній стороні порту, що могло б посилити конструкцію та запобігти пошкодженню скла при тиску.

Загалом iPad Pro M4 має міцну конструкцію і не ламається по центру, що робить його довговічним пристроєм. Однак при тиску на порт зарядки скло планшета може тріскати через відсутність підтримки.

Це може бути особливо проблематично, якщо планшет поміщається в рюкзак з іншими предметами, які можуть чинити тиск на пристрій під різними кутами, що може призвести до його пошкодження.

Як Apple може виправити ситуацію

Очевидно, що Apple має враховувати цей дефект під час розробки наступної версії iPad Pro. Додавання "центрального хребта" на порт зарядки допоможе запобігти тріщинам на склі планшета і підвищить його міцність.

Відеоогляд на YouTube показує, що включення цього елемента в конструкцію M4 iPad Pro значно покращило б його довговічність.

 

Нагадаємо, що нові iPad отримали функцію, якої не вистачало на планшетах багато років.

Ми також писали про те, що названо топ-5 найкращих функцій нового iPad Pro.

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