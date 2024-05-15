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Нові iPad отримали функцію, якої не вистачало на планшетах багато років

Середа 15 травня 2024 15:00
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Нові iPad отримали функцію, якої не вистачало на планшетах багато років У нових iPad Pro та iPad Air з'явилося відображення циклів акумулятора в налаштуваннях (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Останні моделі Apple iPad Air та iPad Pro оснащені новою функцією "Стан акумулятора" у додатку "Параметри", яка недоступна на старих iPad. Вона включає параметри, які колись були обмежені моделями iPhone 15.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт новин MacRumors, пов'язаний із продукцією Apple.

Деталі нововведення

При переході в "Налаштування", потім "Акумулятор" на нових iPad відображається нове меню "Стан акумулятора", в якому перераховані його стан, максимальна ємність, кількість циклів та опція оптимізації зарядки з обмеженням 80 відсотків.

Користувачі також можуть побачити докладну інформацію про те, коли була виготовлена батарея і коли вона була вперше використана.

Код, раніше виявлений у бета-версії програмного забезпечення iPadOS 17.5, посилався на меню "Стан батареї". Передбачалося, що він може бути обмежений новими iPad від Apple.

Примітно, що зчитування кількості циклів і можливість суворішого запобігання зарядці вище 80 відсотків досі були ексклюзивними функціями серії iPhone 15. Їх також не можна знайти на старих iPhone.

Нові iPad отримали функцію, якої не вистачало на планшетах багато років

Стан акумулятора на нових iPad (фото: iCulture)

Ліміт у 80 відсотків відрізняється від функції Оптимізованої зарядки акумулятора на попередніх моделях iPhone, яка інтелектуально затримує зарядку понад це число до більш відповідного часу, вивчаючи щоденний режим заряджання пристрою.

При включенні жорсткого ліміту в 80 відсотків, iPad ніколи не заряджатиметься вище цього відсотка, за винятком рідкісних випадків для "підтримання точних оцінок стану заряду акумулятора".

Apple стверджує, що скорочення часу, коли акумулятор повністю заряджений, може зменшити зношування акумулятора і продовжити його термін служби.

Раніше ми писали, що названо топ-5 найкращих функцій нового iPad Pro.

У нас також є матеріал про те, що нові iPad надійдуть у продаж без зарядки та наклейок з логотипом Apple.

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