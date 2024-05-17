Эксперт провел испытание нового iPad Pro на прочность: результат впечатляет

Популярный видеоблогер JerryRigEverything провел стресс-тест нового iPad Pro 2024 года. Несмотря на попытки согнуть и сломать планшет, он продемонстрировал впечатляющую прочность. Для того чтобы вызвать заметные деформации корпуса, потребовались экстремальные усилия.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors, связанный с продукцией Apple.
Видеоблогер JerryRigEverything продемонстрировал в своем видео, что планшет ломается в районе порта зарядки, а не по центру, как ожидалось. Этот дефект связан с отсутствием "центрального ребра" на задней стороне порта, которое могло бы усилить конструкцию и предотвратить повреждение стекла при давлении.
В целом, iPad Pro M4 имеет прочную конструкцию и не ломается по центру, что делает его долговечным устройством. Однако при давлении на порт зарядки стекло планшета может трескаться из-за отсутствия поддержки.
Это может быть особенно проблематично, если планшет помещается в рюкзак с другими предметами, которые могут оказывать давление на устройство под разными углами, что может привести к его повреждению.
Очевидно, что Apple должна учитывать этот дефект при разработке следующей версии iPad Pro. Добавление "центрального позвоночника" на порт зарядки поможет предотвратить трещины на стекле планшета и повысит его прочность.
Видеообзор на YouTube показывает, что включение этого элемента в конструкцию M4 iPad Pro значительно улучшило бы его долговечность.
Напомним, что новые iPad получили функцию, которой не хватало на планшетах много лет.
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