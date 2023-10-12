Експерт пояснив, навіщо на склі авто чорні крапки, і чому вони важливі

Що потрібно знати про чорні точки на склі

Ці чорні крапки називаються "фріти" і зазвичай розташовуються на зовнішніх краях лобового скла.

Зазвичай вони розташовані поруч із чорною емальованою смугою, яка проходить по зовнішній стороні скла та є майже на кожному автомобілі.

Чому чорні крапки важливі

Проте фахівці попереджають, що чорні крапки насправді грають низку життєво важливих ролей: від регулювання температури автомобіля до утримання скла на місці. Зазвичай водії недооцінюють важливість цих цяток.

Чорні точки, або точкова матриця, насправді допомагають рівномірно розподіляти температуру зменшуючи оптичні спотворення або лінзування.

"Це відбувається, коли смуга фріти (точки) нагрівається набагато швидше, ніж скло лобового скла, створюючи оптичне спотворення, через яке прямі лінії здаються вигнутими або вигнутими всередину до центру. Ці "чорні точки, що поступово тонуть", допомагають зменшити це явище, розсіюючи тепло та рівномірно розподіляючи його", - повідомили експерти.

Також фріти мають шорстку поверхню, на якій герметик краще тримається на склі машини. Раніше для того, щоб закріпити автомобільне скло, виробники використовували спеціальні гуми ущільнювачів, але з 1950-60-х років стали переходити на технологію вклеювання скла.

Коли це сталося, необхідно було знайти спосіб забезпечити хорошу адгезію та захистити клей. Саме тоді чорна смуга фріти стала стандартом практично для всіх лобових стекол автомобілів.

Внутрішній бік чорної фритової стрічки також є важливою метою. Вона забезпечує більш шорстку поверхню для прилипання клею-герметика, оскільки ця частина лобового скла є точкою контакту між склом та рамою автомобіля.