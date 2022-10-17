Експерт пояснив, як зупинити атаки українських міст іранськими дронами-камікадзе

Навала іранських дронів-камікадзе, за допомогою яких Росія обстрілює українські міста, є сьогодні загрозою №1.

Водночас, на думку експерта, зупинити дрони може диверсійно-дипломатичний тиск на Іран.

"Відомі підприємства, на яких іранці виробляють безпілотники, а за допомогою західних союзників легко відстежити способи та маршрути їх доставок. Знищення заводів та фізичне усунення їхніх власників відповідними підрозділами стало б визначним внеском у справу української перемоги", - зазначає він.

Також Мізрах переконаний, що або перська влада швидко і показово припиняє контакти військово-політичного формування з Кремлем, або офіційно надає Україні право висадити на своїй території військовий контингент, щоб ліквідувати загрозу постачання військовими методами.

"Якщо цього не станеться, то буде зовсім не зрозуміло, чому Персія, як її не називай, продовжує їсти українські продукти, а її посольство розташоване у центрі Києва", - резюмує він.