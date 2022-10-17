У Київській області повідомляють про роботу ППО
Фото: у Київській області працює ППО (Getty Images)
У Київській області зранку 17 жовтня попередили про роботу сил протиповітряної оборони. Жителів закликали перебувати в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олексія Кулебу.
"Київщина! В області працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до закінчення тривоги", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що у Київській області о 6:12 оголосили повітряну тривогу. Станом на 8:15 вона ще триває.
Фото: карта повітряних тривог (скриншот alerts.in.ua)
Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Відомо про влучання у Шевченківському районі.
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