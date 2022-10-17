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У Київській області повідомляють про роботу ППО

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Київська область, Понеділок 17 жовтня 2022 08:18
У Київській області повідомляють про роботу ППО Фото: у Київській області працює ППО (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області зранку 17 жовтня попередили про роботу сил протиповітряної оборони. Жителів закликали перебувати в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олексія Кулебу.

"Київщина! В області працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до закінчення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у Київській області о 6:12 оголосили повітряну тривогу. Станом на 8:15 вона ще триває.

У Київській області повідомляють про роботу ППО

Фото: карта повітряних тривог (скриншот alerts.in.ua)

Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Відомо про влучання у Шевченківському районі.

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