Експерт пояснив, чому мобільний зв'язок та інтернет зникають при відключенні світла

Фахівець звертає увагу, що для надання послуг телекомунікацій необхідне електропостачання не тільки у провайдера послуг та абонентів, але й на різних проміжних елементах: у базових станціях, комутаторах тощо.

В умовах регулярного обстрілу російських окупантів критичної та енергетичної інфраструктури мережі не витримують частих і тривалих відключень.

"Коли зникає напруга в електромережах загального користування, то єдиний шлях, який залишається для провайдера послуг, - це увімкнути якісь резервні джерела живлення", - зазначив Химич.

Це може бути дизель-генератор або акумулятор. Перший має великі габарити і його не просто розмістити на обмежених майданчиках, у тому числі на житлових дахах. Тому зазвичай використовуються просто акумулятори.

"Оператори звикли ставити акумулятори відносно невеликої ємності, які дають можливість протриматися кілька годин. Оператори кажуть, що зазвичай середня цифра - це 5-6 годин. Якщо ці години минули, а живлення не відбувається, то акумулятор розряджається. І часто-густо акумулятори зараз просто не встигають перезарядитися для того, щоб під час чергового вимкнення взяти на себе обслуговування цього обладнання", - пояснює експерт.

Також Хіміч розповів, що зменшити масштаб проблеми зникнення зв'язку можна, надавши критичним для зв'язку об'єктам - базовим станціям та комутаторам - статус захищених споживачів електричної енергії.

Річ у тому, що при відключеннях деякі категорії споживачів електроенергії "тримають" до останнього. Йдеться про медичні установи, каналізації, інфраструктурні споруди, водопроводи та інші.

"На жаль, нині оператори зв'язку статусу не мають. Тому з точки зору енергопостачання вони мають такий самий пріоритет, як і побутові споживачі. Тобто найнижчий пріоритет", - каже фахівець.

Він вважає, що слід надати об'єктам зв'язку статус критичних, оскільки "війна навряд чи закінчиться найближчими тижнями, і потрібно бути готовим до того, що це триватиме місяцями".