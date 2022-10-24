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Чи загрожують українцям "тижні без світла": голова "Укренерго" оцінив ризики

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Понеділок 24 жовтня 2022 08:52
Чи загрожують українцям "тижні без світла": голова "Укренерго" оцінив ризики Фото: чи загрожують українцям "тижні без світла" (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Сергій Пишкін

Ситуація довкола енергосистеми України, є контрольованою, у зв'язку з чим сьогодні важко уявити "апокаліптичний" сценарій для українців щодо довготривалих відключень світла.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Апокаліптичний сценарій

За словами Кудрицького, виходячи з чинної ситуації, важко уявити, аби українців могли б лишити світла на тижні або ж місяці, оскільки ситуація довкола енергосистем в Україні є контрольованою.

"Якщо виходити навіть з нинішньої ситуації, наша енергосистема все ще цілісна і контрольована Диспетчерським центром "Укренерго". Ми поки що далекі від апокаліптичного сценарію. Я навіть не знаю, наскільки цей апокаліпсис реалістичний", - відзначи голова "Укренерго".

Прогноз Арестовича

Нещодавно радник Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що українцям можливо доведеться тижнями, а то й місяцями сидіти "або без води, без світла, без тепла, або з великими обмеженнями".

"Це проблема, але є нюанс: ми посидимо, ми вміємо справлятися і виживати... ціна питання - поносимо водичку в відрах з бювету, будинки будемо створювати намети зі свічками всередині, щоб було тепліше, сховаємось в притулках. А Путін (Володимир Путін, голова Кремля, - ред.) що робитиме, коли ця стратегія не спрацює?",- відзначив Арестович.

Нагадаємо, з 20 жовтня в Україні запроваджується тотальна економія споживання електроенергії, щоб уникнути віялових відключень.

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