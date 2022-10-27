Эксперт объяснил, почему мобильная связь и интернет пропадают при отключении света

Специалист обращает внимание, что для предоставления услуг телекоммуникаций необходимо электроснабжение не только у провайдера услуг и у абонентов, но и на различных промежуточных элементах: в базовых станциях, коммутаторах и т.д.

В условиях регулярных обстрелов российских оккупантов критической и энергетической инфраструктуры сети не выдерживают частых и длительных отключений.

"Когда исчезает напряжение в электросетях общего пользования, то единственный путь, остающийся для провайдера услуг, - это включить какие-то резервные источники питания", - отметил Химич.

Это могут быть дизель-генератор или аккумулятор. Первый имеет крупные габариты, и его не просто разместить на ограниченных площадках, в том числе на жилых крышах. По этой причине обычно используются просто аккумуляторы.

"Операторы привыкли ставить аккумуляторы относительно небольшой емкости, позволяющие продержаться несколько часов. Операторы говорят, что обычно средняя цифра - это 5-6 часов. Если эти часы прошли, а питание не происходит, аккумулятор разряжается. И довольно часто аккумуляторы сейчас просто не успевают перезарядиться для того, чтобы во время очередного выключения взять на себя обслуживание этого оборудования", - объясняет эксперт.

Также Химич рассказал, что уменьшить масштаб проблемы по пропаже связи можно, предоставив критическим для связи объектам - базовым станциям и коммутаторам - статус защищенных потребителей электрической энергии.

Дело в том, что при отключении некоторые категории потребителей электроэнергии "держат" до последнего. Речь идет о медицинских учреждениях, канализации, инфраструктурных сооружениях, водопроводах и прочих.

"К сожалению, сейчас у операторов связи статуса нет. Поэтому с точки зрения энергоснабжения они имеют такой же приоритет, как и бытовые потребители. То есть самый низкий приоритет", - говорит специалист.

Он считает, что следует предоставить объектам связи статус критических, поскольку "война вряд ли закончится в ближайшие недели, и нужно быть готовым к тому, что это будет тянуться месяцами".