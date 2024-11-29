Експерт пояснила, до якого жахливого стану призведе читання в машині

Чому читання в машині небезпечне для організму

Багато людей відчувають себе зле, коли намагаються читати в машині. Тривалі подорожі можуть бути виснажливими, і пасажири часто читають книги, щоб згаяти час. Однак у деяких читання в транспортному засобі, що рухається, може викликати нудоту.

Приблизно 30% людей страждають від цієї проблеми. Причина цього полягає в сенсорному конфлікті, коли мозок отримує суперечливі сигнали від різних органів чуття.

У машині, що рухається, тіло сигналізує про рух, але коли фокусується на книзі, очі вказують на нерухомість, викликаючи плутанину в мозку.

"30% населення не вміють читати, коли вони їдуть у машині, що рухається, і причина цього кумедна. Є така річ, яка називається сенсорним конфліктом. Це коли один з ваших органів чуття повідомляє вашому мозку одне, тоді як інше почуття говорить йому щось інше", - пояснила експерт.

"Коли ви перебуваєте в машині, що рухається, ваше тіло повідомляє вашому мозку, що ви в русі, але коли ви намагаєтеся подивитися на книгу, ваші очі повідомляють вашому мозку, що ви стоїте на місці, тому наш мозок справді розгублені. Як ми можемо рухатися і залишатися нерухомими одночасно?" - додала вона.

Жінка уточнила, що плутанина мозку під час заколисування схожа на "психоделічний тріп", викликаний прийомом чогось шкідливого, що призводить до нудоти.