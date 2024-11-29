Эксперт объяснила, к какому ужасному состоянию приведет чтение в машине

Почему чтение в машине опасно для организма

Многие чувствуют себя плохо, когда пытаются читать в машине. Длительные путешествия могут быть изнурительными, и пассажиры часто читают книги, чтобы упустить время. Однако у некоторых чтение в движущемся транспортном средстве может вызвать тошноту.

Приблизительно 30% людей страдают от этой проблемы. Причина этого заключается в сенсорном конфликте, когда мозг получает противоречивые сигналы от разных органов чувств.

В движущейся машине тело сигнализирует о движении, но когда фокусируется на книге, глаза указывают на неподвижность, вызывая путаницу в мозгу.

"30% населения не умеют читать, когда они едут в движущейся машине и причина этого забавна. Есть такая вещь, которая называется сенсорным конфликтом. Это когда один из ваших органов чувств сообщает вашему мозгу одно, тогда как другое чувство говорит ему что-то другое", - объяснила эксперт.

"Когда вы находитесь в движущейся машине, ваше тело сообщает вашему мозгу, что вы в движении, но когда вы пытаетесь посмотреть на книгу, ваши глаза сообщают вашему мозгу, что вы стоите на месте, поэтому наш мозг действительно растеряны. Как мы можем двигаться и оставаться неподвижными одновременно?" - добавила она.

Женщина уточнила, что путаница мозга во время укачивания похожа на "психоделический трип", вызванный приемом чего-то вредного, что приводит к тошноте.