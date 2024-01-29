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Експерт показала, де ховається міль з куплених в магазині продуктів

Де ховається міль в магазиних продуктах (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Харчова міль з'являється на кухні невипадково. Дуже часто ви можете приносити її та личинки з продуктами, які купуєте в магазині.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блогера Дарину Дорошкевич в Instagram.

Де найчастіше буває міль

Метелики часто знаходяться крупах, борошні, часто в манці, сухофруктах, горіхах
та негострих спеціях.

Виробник не може обробити ці продукти засобами проти молі, бо ви вживаєте це в їжу.

Дорошкевич показала, де саме ховається міль у продуктах, які ми приносимо з магазину. Так, в згинах паперових упаковок, наприклад, борошна, міль відкладає своїх лялечок.

"Потім ми приносимо їх додому і маємо проблему", - зазначила Дарина.

За її словами, ані виробник, ані мережа, в цьому не винні, адже "це нормальні процеси розмноження.

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