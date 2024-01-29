RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эксперт показала, где прячется моль из купленных в магазине продуктов

Где прячется моль в магазинных продуктах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Пищевая моль появляется на кухне не случайно. Очень часто вы можете приносить ее и личинки с продуктами, которые приобретаете в магазине.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блоггера Дарью Дорошкевич в Instagram.

Где чаще всего бывает моль

Бабочки часто находятся в крупах, муке, часто в манке, сухофруктах, орехах.
и неострых специях.

Производитель не может обработать эти продукты средствами против моли, потому что вы употребляете это в пищу.

Дорошкевич показала, где скрывается моль в продуктах, которые мы приносим из магазина. Так, в сгибах бумажных упаковках, например, муки, моль откладывает своих куколок.

"Потом мы приносим их домой и имеем проблему", - отметила Дарья.

По ее словам, ни производитель, ни сеть в этом не виноваты, ведь "это нормальные процессы размножения".

Читайте РБК-Украина в Google News
кухняпродукти