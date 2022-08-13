Эксперт объяснил, как украинцам пройти эту зиму: дрова, котлы и солнечные электростанции

По его словам, жителям городов, где высок риск в зимнее время остаться с холодными батареями и без света, следует серьезно подумать об эвакуации в другие населенные пункты.

Председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины", гендиректор нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк" объясняет, что в домах, в которых нет электричества, можно прожить всего несколько дней, и это из-за канализации.

"В большом городе рано или поздно ваша канализация заканчивается перекачивающей станцией. Если будет поражена инфраструктура, то как вы будете ее перекачивать, эти фекальные массы?.. Поэтому из больших городов, в которых сейчас администрация сказала, что не может гарантировать прохождение отопительного сезона - нужно эвакуироваться", - заявил Закревский.

По мнению эксперта, властям таких городов также нужно продумать, где поставить туалеты на улицах, мусорки, палатки и пункты для обогрева.

А еще специалист считает, что государство в 2022 году должно разрешить гражданам заниматься заготовкой дров.

Закревский добавил, что говорить об экологии сейчас - не время, когда весь мир находится в энергетическом кризисе.

Эксперт также убежден, что "котлы, печки, небольшие солнечные электростанции - это тот путь, по которому нужно идти Украине".

"Поэтому нужно доказать ситуацию с децентрализацией. У нас много карьеров, угольных копанок, торфов в регионах. Но не хватает документов. И правительство должно дать властям на местах возможность обеспечить население тем, что они могут у себя добывать", - рассказал он.

Видео: эксперт объяснил украинцам, как пережить эту зиму