Експерт пояснив, як українцям пройти цю зиму: дрова, котли і сонячні електростанції

За його словами, жителям міст, де високий ризик в зимовий час залишитися з холодними батареями і без світла, слід серйозно подумати про евакуацію в Інші населені пункти.

Голова правління Асоціації "Нафта і Газ України", гендиректор нафтогазового консультаційного центру "Ньюфолк" пояснює, що в будинках, в яких немає електрики, можна прожити всього кілька днів, і це через каналізацію.

"У великому місті рано чи пізно ваша каналізація закінчується перекачувальною станцією. Якщо буде вражена інфраструктура, то як ви будете її перекачувати, ці фекальні маси?.. Тому з великих міст, в яких зараз адміністрація сказала, що не може гарантувати проходження опалювального сезону - потрібно евакуюватися", - заявив Закревський.

На думку експерта, владі таких міст також потрібно продумати, де поставити туалети на вулицях, смітники, намети та пункти для обігріву.

А ще фахівець вважає, що держава ув 2022 році має дозволити громадянам займатися заготівлею дров.

Закревський додав, що говорити про екологію зараз - не на часі, коли весь світ перебуває в енергетичній кризі.

Експерт також переконаний, що "котли, пічки, невеликі сонячні електростанції - це той шлях, яким потрібно йти Україні".

"Тому потрібно довести ситуацію з децентралізацією. У нас багато кар'єрів, вугільних копанок, торфів в регіонах. Але не вистачає документів. І уряд повинен дати владі на місцях можливість забезпечити населення тим, що вони можуть у себе добувати", - розповів він.

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