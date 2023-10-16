Эксперт по недвижимости рассказал, как безопасно арендовать жилье и не "попасть на деньги"

Аренда жилья - важный процесс во время которого необходимо быть осторожными, чтобы избежать неприятностей. Во время войны увеличились случаи мошенничества, поэтому нужно знать несколько правил.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) сообщил эксперт по недвижимости Евгений Алита.

По словам специалиста, условия аренды недвижимости могут стать сложнее во время войны. Поэтому важно знать о нескольких аспектах, которые следует учесть

Проверка владельца и документов

Эксперт по недвижимости говорит, что прежде всего убедитесь, что вы можете видеть владельца недвижимости и получить копии документов, подтверждающих его собственность.

Особенно важно, чтобы это было сделано в письменной форме.

Доверенность от владельца

Из-за войны многие владельцы покинули свои дома, поэтому актуальным может стать поручение от собственника на подписание договора аренды.

Это гарантирует ваши права и безопасность.

Связь с владельцем

Коммуникация с владельцем недвижимости важна. Удобные способы связи, такие как мессенджеры, могут быть надежными для обсуждения условий аренды и получения необходимых ответов.

Догоров

Евгений Алита отметил, что договор аренды должен содержать полный перечень мебели и техники, которая находится в квартире.

К тому же проверьте, чтобы все работало должным образом и зафиксируйте любые недостатки.

Проверьте рыночные цены

Необходимо сравнивать цены на аренду с другими предложениями рынка, особенно в условиях роста цен во время войны.

Признаки мошенников

Некоторые признаки могут указывать на то, что вы наткнулись на мошенников. А именно: подозрительно низкая цена по сравнению с другими предложениями, недоступность телефонной связи и давление по предоплате. Необходимо быть осторожными и внимательными.

Документируйте все

Следует хранить копии всех документов и переписку с владельцем недвижимости. Это может быть полезно для вас в будущем, если возникнут какие-то проблемы.

Евгений Алита добавил, что аренда недвижимости в условиях военных конфликтов может быть сложной, но следование этим советам поможет обеспечить безопасность и защитить ваши права.

Лучше не торопиться принимать решения и всегда тщательно проверять условия аренды перед подписанием договора.