Експерт назвав топ продуктів, які можна їсти багато і не поправлятись

Як їсти багато і не поправлятись

"Усі ми поправляємось від надлишку калорій, коли у нас ще пів дня попереду, а ми вже встигли свою денну норму калорій набрати, то далі, що б ми вже не їли - все буде понад норму. Тут лише питання - як багато ми переїмо", - пояснює тренер.

Попко ділиться деякими лайфхаками, які допоможуть їсти багато і при цьому не переживати за фігуру.

"Але якщо ви систематично переїдаєте дуже калорійні продукти, то різниці не відчуєте. Але якщо почнете калорійні заміняти цими, то велика ймовірність, що схуднете, або хоча б не будете гладшати далі", - говорить Попко.

Топ низькокалорійних продуктів

"Білки дають відчуття ситості надовго, це основний будівельний наш матеріал. Він потрібний усім - як тим, хто набирає м'язову масу, так і тим, хто худне", - каже експерт.

Щоб організм перетравив білкові продукти йому потрібно багато енергії, а саме - 30% від спожитого продукту.

"Вибирайте високобілкові продукти, але з низьким вмістом жиру. Добре підходять нежирні сорти риби. Переважно річкова має низький відсоток жиру, але не завжди, тому треба звертати увагу на її склад", - наголошує Попко.

Низькокалорійна риба і морепродукти:

щука

карась

судак

окунь

хек

минтай

камбала

кальмар

креветки

"Корисними є нежирне м'ясо та курятина. Врахуйте, що різні частини тушки мають різну калорійність. З курятини варто брати філе, а от стегно не підійде - там вп'ятеро разів більше жиру, і навіть як знімете шкірку, то не дуже допоможе", - каже тренер.

Попко зазначає, що попри поширену думку, кролик насправді не є дуже дієтичним, тому ним не варто зловживати.

"Яйця є суперджерелом білка, але жовтки є жирними. Тому краще їх відділяти від білків", - радить експерт.

Також він рекомендує їсти 5% кисломолочний сир, але його не варто плутати із твердими сирами, які є жирними.

"Калорійність фруктів і ягід дуже відрізняються між собою залежно від сорту і виду. Тому вибирайте ті, які кисліші і соковитіші. Віддавайте перевагу локальним ягодам, їх можна морозити", - каже Попко.

До низькокалорійних фруктів він зараховує цитрусові, грушу, абрикос, яблука, ківі ананаси, кавун. А от сухофруктів треба уникати, бо вони дуже калорійні. Не варто зловживати бананами. А от зелені та овочів можна їсти багато.