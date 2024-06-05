Експерт назвав найдієвіший спосіб відлякати комарів: зробити неймовірно просто

Що треба знати

З настанням жаркої погоди - комарі стають дуже активними та завдають нам неприємностей своїми укусами. Але є гарні новини - комах можна відлякати за допомогою правильних інгредієнтів.

Пет Джойнер, експертка із боротьби зі шкідниками повідомила, що один із найкращих способів відлякати комарів - це замаскувати запах людини, який так приваблює "кровососів", за допомогою натурального домашнього репеленту, виготовленого з ефірних олій.

Також відомо, що комарі бояться певних запахів, які можуть сигналізувати їм про небезпеку та не дадуть вкусити потенціальну жертву.

Як зробити саморобний засіб від комарів

Все, що тобі потрібно, це:

10 крапель ефірної олії лаванди

Три столові ложки ванільного екстракту

Чотири столові ложки лимонного соку

Порожня пляшка з пульверизатором

Одним з найкращих ароматів, який відлякує комарів, є лаванда, оскільки вона містить ліналоол і ліналілацетат, які перешкоджають здатності комах відчувати запах.

Лимонний сік також є природним репелентом, оскільки він має сильний цитрусовий аромат, який ненавидять комарі, а також кислий, це їх неймовірно дратує.

Екстракт ванілі, швидше за все, корисний лише в суміші з іншими компонентами, але його сильний солодкий запах також може маскувати запах людини від комарів.

Наповніть порожню пляшку з розпилювачем наполовину кип’яченою водою, а потім додайте олію лаванди, екстракт ванілі та лимонний сік. Дехто рекомендує додавати до розчину одну частину води та одну частину горілки, але Пет каже, що в цьому немає потреби через екстракт ванілі в цьому репеленті.

Добре струсіть пляшку та розпиліть навколо місць, де, на вашу думку, можуть проникнути комарі, наприклад, вікна, щоб уникнути їх.