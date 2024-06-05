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Эксперт назвал самый действенный способ отпугнуть комаров: сделать невероятно просто

Фото: Что сделать, чтобы не кусали комары (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Укусы комаров летом – это очень неприятное явление, которое очень раздражает. Людям с чувствительной кожей и реакцией на укусы - вообще с трудом. Есть быстрый и простой способ оградиться от них, по словам одного эксперта по борьбе с вредителями.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что нужно знать

С наступлением жаркой погоды – комары становятся очень активными и доставляют нам неприятности своими укусами. Но есть хорошие новости – насекомых можно отпугнуть с помощью правильных ингредиентов.

 

Пэт Джойнер, эксперт по борьбе с вредителями, сообщила, что один из лучших способов отпугнуть комаров - это замаскировать запах человека, который так привлекает "кровососов", с помощью натурального домашнего репеллента, изготовленного из эфирных масел.

Также известно, что комары боятся некоторых запахов, которые могут сигнализировать им об опасности и не дадут укусить потенциальную жертву.

Как сделать самодельное средство от комаров

Все, что тебе нужно, это:

  • 10 капель эфирного масла лаванды
  • Три столовые ложки ванильного экстракта
  • Четыре столовых ложки лимонного сока
  • Пустая бутылка с пульверизатором

Одним из лучших ароматов, отпугивающих комаров, является лаванда, поскольку она содержит линалоол и линалилацетат, препятствующие способности насекомых чувствовать запах.

Лимонный сок также является природным репеллентом, поскольку он имеет сильный цитрусовый аромат, который ненавидят комары, а также кислый, это их невероятно раздражает.

Экстракт ванили, скорее всего, полезен только в смеси с другими компонентами, но его сильный сладкий запах может маскировать запах человека от комаров.

Наполните пустую бутылку с распылителем наполовину кипяченой водой, затем добавьте масло лаванды, экстракт ванили и лимонный сок. Некоторые рекомендуют добавлять в раствор одну часть воды и одну часть водки, но Пэт говорит, что в этом нет необходимости из-за экстракта ванили в этом репелленте.

Хорошо стряхните бутылку и распылите вокруг мест, где, по вашему мнению, могут проникнуть комары, например окна, чтобы избежать их.

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