Експерт назвав 5 засобів для прибирання, які завжди повинні бути у будинку

Чистоту в домі потрібно підтримувати завжди. Наявність належного набору засобів під рукою допоможе прибрати якнайшвидше і без проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Серветки з мікрофібри

Експерт з прибирання розповів, що серветки з мікрофібри, ганчірки для пилу та насадки для швабри є його улюбленими інструментами для чищення.

Поверхню можна легко очистити, просто змочивши ганчірку та витерши бруд без будь-яких додаткових засобів для чищення. Ця тканина міцна, безворсова, добре вбирає та легко очищає.

Оскільки такі серветки доступні з різними рівнями текстури, ними можна мити вікна та дзеркала, витирати пил або мити брудну підлогу.

Мийте такі ганчірки після кожного використання.

Рідина для миття посуду

Такі засоби містять знежирювач, який справляється не лише з посудом, каструлями та сковорідками. Всього кілька крапель у гарячій воді очистить липку підлогу, жирні плити та духовки, кухонні витяжки та навіть видалить жирні плями на одязі.

Оцет

Оцет можна поєднати з рідиною для миття посуду та гарячою водою в пляшці з розпилювачем. Так ви отримаєте ефективний універсальний засіб для чищення.

Засіб чудово підійде для миття вікон, невеликих ділянок цвілі у ванній кімнаті та видалення мильного нальоту з душових дверей.

Харчова сода

Це природний засіб, який можна використовувати, щоб очистити прилиплу їжу в сковородах і духовках, освіжити килими та підвищити очисну здатність пральних порошків.

Щітки для чищення з нейлоновою щетиною

Наявність правильного інструменту полегшує очищення та забезпечує кращі результати. Більшість із них мають м’яку щетину для чищення тканин, скляного посуду. Тоді як інші мають більш жорстку щетину для складних робіт, наприклад чищення гриля.

Чудова особливість цих щіток полягає в тому, що їх можна кинути в посудомийну машину, щоб почистити та використовувати інший день. Тільки не забувайте замінювати щітки, коли щетина стане сплюснутою та зношеною.

Зберігайте потрібні засоби для прибирання та інструменти для кожної кімнати під рукою, щоб стимулювати їх використання частіше. Наприклад, засоби для чищення ванної кімнати слід зберігати у ванній, а не на кухні.