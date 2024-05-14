Эксперт назвал 5 средств для уборки, которые всегда должны быть в доме
Чистоту в доме нужно поддерживать всегда. Наличие должного набора средств под рукой поможет убрать как можно быстрее и без проблем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Салфетки из микрофибры
Эксперт по уборке рассказал, что салфетки из микрофибры, тряпки для пыли и насадки для швабры являются любимыми инструментами для чистки.
Поверхность можно легко очистить, просто смочив тряпку и вытерев грязь без каких-либо дополнительных чистящих средств. Эта ткань крепкая, безворсовая, хорошо впитывает и легко очищает.
Такие салфетки доступны с разными уровнями текстуры, ими можно мыть окна и зеркала, вытирать пыль или мыть грязный пол.
Мойте такие тряпки после каждого использования.
Жидкость для мытья посуды
Такие средства содержат обезжириватель, который справляется не только с посудой, кастрюлями и сковородками. Всего несколько капель в горячей воде очистит пол, жирные плиты и духовки, кухонные вытяжки и даже удалит жирные пятна на одежде.
Уксус
Уксус можно сочетать с жидкостью для мытья посуды и горячей водой в бутылке с распылителем. Так вы получите эффективное универсальное чистящее средство.
Средство отлично подойдет для мытья окон, небольших участков плесени в ванной комнате и удаления мыльного налета из душевой двери.
Пищевая сода
Это природное средство, которое можно использовать для очистки прилипшей пищи в сковородах и духовках, освежения ковров и повышения очистительной способности стиральных порошков.
Щетки для чистки с нейлоновой щетиной
Наличие правильного инструмента облегчает очищение и обеспечивает лучшие результаты. Большинство из них имеют мягкую щетину для чистки тканей, стеклянной посуды. В то время как другие имеют более жесткую щетину для сложных работ, например чистки гриля.
Прекрасная особенность этих щеток состоит в том, что их можно бросить в посудомоечную машину, чтобы почистить и использовать в другой день. Только не забывайте заменять щетки, когда щетина станет сплюснутой и изношенной.
Храните необходимые средства для уборки и инструменты для каждой комнаты под рукой, чтобы стимулировать их использование чаще. К примеру, чистящие средства ванной комнаты следует хранить в ванной, а не на кухне.
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