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Названо найгірші пози для сну, які дуже шкодять здоров'ю

Яка поза для сну корисна для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Погана поза під час сну може призвести до болю в спині, шиї, сприяти появі зморшок та навіть висипів на шкірі. Експерт назвала конкретні небезпечні пози сну, а разом з тим розповіла, як правильно спати, щоб завжди прокидатися бадьорим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.

Які пози небезпечні

Поза "сидячи" погано впливає на серце, вона збільшує внутрішньочеревний тиск, через це виникають набряки. До того ж це загрожує розширенням вен і тромбозом.

Також, якщо ви полюбляєте спати на животі, то він такої пози також потрібно позбутися. Відбувається перетискання хребетної артерії, що заважає мозку безперешкодно насичуватися киснем. Через стискання грудної клітини проблематичним стає вільне дихання, і також не оминаємо увагою деформацію шкіри обличчя при довготривалому сні.

Недоліками пози "на боку" є сплющення обличчя, що з часом призводить до зморшок, а також можливість затікання шиї або руки.

Можна на деякий час відмовитись від подушки, таким чином тіло займе більш нейтральну позицію. Така поза зменшить хропіння. До того ж можна покласти велику подушку під коліна, таким чином ви відновите природний вигин спини.

Ідеальна поза для сну

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