Названы самые плохие позы для сна, которые очень вредят здоровью

Какие позы опасны

Поза "сидя" плохо влияет на сердце, она увеличивает внутрибрюшное давление, поэтому возникают отеки. К тому же это грозит расширением вен и тромбозом.

Также, если вы любите спать на животе, то от такой позы также нужно избавиться. Происходит пережим позвоночной артерии, что мешает мозгу беспрепятственно насыщаться кислородом. Из-за сжатия грудной клетки проблематичным становится свободное дыхание, и также не обходим вниманием деформацию кожи лица при длительном сне.

Недостатками позы "на боку" является сплющение лица, что со временем приводит к морщинам, а также возможность затекания шеи или руки.

Можно на время отказаться от подушки, таким образом тело займет более нейтральную позицию. Такая поза уменьшит храп. К тому же можно положить большую подушку под колени, таким образом вы восстановите естественный изгиб спины.

Идеальная поза для сна

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