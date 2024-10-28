Названо найгірші пози для сну, які дуже шкодять здоров'ю

Погана поза під час сну може призвести до болю в спині, шиї, сприяти появі зморшок та навіть висипів на шкірі. Експерт назвала конкретні небезпечні пози сну, а разом з тим розповіла, як правильно спати, щоб завжди прокидатися бадьорим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror .

Які пози небезпечні

Поза "сидячи" погано впливає на серце, вона збільшує внутрішньочеревний тиск, через це виникають набряки. До того ж це загрожує розширенням вен і тромбозом.

Також, якщо ви полюбляєте спати на животі, то він такої пози також потрібно позбутися. Відбувається перетискання хребетної артерії, що заважає мозку безперешкодно насичуватися киснем. Через стискання грудної клітини проблематичним стає вільне дихання, і також не оминаємо увагою деформацію шкіри обличчя при довготривалому сні.

Недоліками пози "на боку" є сплющення обличчя, що з часом призводить до зморшок, а також можливість затікання шиї або руки.

Можна на деякий час відмовитись від подушки, таким чином тіло займе більш нейтральну позицію. Така поза зменшить хропіння. До того ж можна покласти велику подушку під коліна, таким чином ви відновите природний вигин спини.

Ідеальна поза для сну

Експерт зі сну Адель Уль-Хак назвала головні поради, як можна покращити свій режим сну та виглядати молодо.

Недосипання викликає розширення судин і посилення кровотоку, коли судини під очима розширюються, то з'являються темні кола. До того ж повіки також стають набряклими.

За словами експерта, організму щоночі доводиться наполегливо працювати, щоб відновити клітини шкіри. Погана якість сну може уповільнити здатність організму відновлювати шкіру.

Щодо ідеальної пози для сну, то Адель Уль-Хак пропонує спати на спині.