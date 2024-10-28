Названы самые плохие позы для сна, которые очень вредят здоровью

Плохая поза во время сна может привести к боли в спине, шее, способствовать появлению морщин и даже сыпи на коже. Эксперт назвала конкретные опасные позы сна, а вместе с тем рассказала, как правильно спать, чтобы всегда просыпаться бодрым.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror .

Какие позы опасны

Поза "сидя" плохо влияет на сердце, она увеличивает внутрибрюшное давление, поэтому возникают отеки. К тому же это грозит расширением вен и тромбозом.

Также, если вы любите спать на животе, то от такой позы также нужно избавиться. Происходит пережим позвоночной артерии, что мешает мозгу беспрепятственно насыщаться кислородом. Из-за сжатия грудной клетки проблематичным становится свободное дыхание, и также не обходим вниманием деформацию кожи лица при длительном сне.

Недостатками позы "на боку" является сплющение лица, что со временем приводит к морщинам, а также возможность затекания шеи или руки.

Можно на время отказаться от подушки, таким образом тело займет более нейтральную позицию. Такая поза уменьшит храп. К тому же можно положить большую подушку под колени, таким образом вы восстановите естественный изгиб спины.

Идеальная поза для сна

Эксперт по сну Адель Уль-Хак назвала главные советы, как можно улучшить свой режим сна и выглядеть молодо.

Недосыпание вызывает расширение сосудов и усиление кровотока, когда сосуды расширяются под глазами, то появляются темные круги. К тому же веки тоже становятся отечными.

По словам эксперта, организму каждую ночь приходится упорно работать, чтобы восстановить клетки кожи. Плохое качество сна может замедлить способность организма восстанавливать кожу.

Что касается идеальной позы для сна, то Адель Уль-Хак предлагает спать на спине.