Експерт назвала найшкідливіше морозиво, яке не варто купувати

Морозиво - це улюблений десерт дорослих та дітей, який тане у роті та завжди радує. Але не всі сорти ласощів корисні для здоров'я та приносять користь організму.
Яке морозиво найкраще не купувати, розповіла в Telegram експерт із харчування Наталія Мазурік.
Найголовніше – читайте етикетку морозива, з написаним там складом продукту. Найкраще морозиво – це ДСТУ 4733 . Це означає, що у складі лише молочна сировина.
Дивіться склад продукту. Найкраще, якщо на першому місці стоять молочні інгредієнти, це означає, що їх там найбільше.
Звертайте увагу на інгредієнти. Якщо у складі незбиране молоко - це означає з-під корови, якщо відновлене - означає з порошку.
Вивчайте калорійність продукту. У рядку вуглеводів зазначено кількість цукру, а в рядку жирів іноді згадуються трансжири, що дуже небажано для здоров'я.
Якщо на упаковці вказано ДСТУ 4735, то тут молочні жири можуть бути замінені на рослинні (немолочні). Іншими словами, це морозиво, в яке додають пальмову та кокосову олію, тому воно має менш насичений смак, швидко тане і досить рідку текстуру.
ДСТУ 4734 - означає, що у складі фруктово-ягідна сировина. Це плодово-ягідне морозиво чи фруктовий лід.
Дивіться на прикладі двох продуктів, у чому різниця у складі.
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Як ми раніше писали, названо найшкідливіший сир, який не варто купувати ніколи.