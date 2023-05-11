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Эксперт назвала самое вредное мороженое, которое не стоит покупать

Фото: Какое мороженое не стоит покупать (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Мороженое - это любимый десерт взрослых и детей, который тает во рту и всегда радует. Но не все сорта лакомства полезны для здоровья и приносят пользу организму.

Какой мороженое лучше всего не покупать, рассказала в Telegram эксперт по питанию Наталия Мазурик.

Как выбирать мороженое с пользой для здоровья

Самое главное - читайте этикетку мороженого, с написанным там составом продукта. Лучшее мороженое - это ДСТУ 4733. Это означает, что в составе только молочное сырье.

Смотрите состав продукта. Лучше всего, если на первом месте стоят молочные ингредиенты, это означает, что их там больше всего.

Обращайте внимание на ингредиенты. Если в составе цельное молоко - это значит из-под коровы, если восстановленное - значит из порошка.

Изучайте калорийность продукта. В строчке углеводов отмечено количество сахара, а в строчке жиров иногда упоминаются трансжиры, что очень нежелательно для здоровья.

Какое мороженое нежелательно покупать

Если на упаковке указано ДСТУ 4735 - то тут молочные жиры могут быть заменены на растительные (немолочные). Другими словами, это мороженое, в которое добавляют пальмовое и кокосовое масло, поэтому оно имеет менее насыщенный вкус, быстро тает и довольно водянистую текстуру.

ДСТУ 4734 - означает, что в составе фруктово-ягодное сырье. Это плодово-ягодное мороженое или фруктовый лед.

Смотрите на примере двух продуктов, в чем разница в составе.

Как выбрать качественное мороженое (фото: Наталия Мазурик)

Читайте также, полезно ли употреблять соевый соус.

Как мы ранее писали, назван самый вредный сыр, который не стоит покупать никогда.

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Здоровое питаниемороженое