Експерт назвала 10 причин, через які не варто планувати дітей

Рано чи пізно такий момент настає в більшості сімей - батьки починають натякати дорослим дітям, що хочуть няньчити онуків. Однак, інколи бажання з молодим поколінням не зовсім збігаються. Потрібно пам'ятати, що тільки ви вирішуєте, що вам робити у житті.

Про це повідомила психотерапевт Юлія Падун в Instagram .

Що варто знати

За словами експерта, часто люди планують дітей просто з якихось нерозумних несуттєвих причин. Інколи це може статись через тиск рідних, що вони вже хочуть внуків. Молодим батькам варто свідомо підходити до такого рішення.

"Причина мати дітей, яку я вважаю свідомою, розумною, здоровою, полягає в безумовній любові, в тому, що ми хочемо розділити нашу любов і турботу з людською істотою, що з’явиться зі стосунків двох людей, хто любить, шанує, підтримує одне одного. Дітонародження - це усвідомлене доросле рішення", - йдеться у повідомленні.

Через які причини не варто планувати дітей

Психотерапевт назвала 10 причин, через які не варто планувати дітей. До них входять:

батьки хочуть онуків

тому що так роблять багато людей вашого віку

діти є дуже милими

вам нудно, самотньо, хочеться відволіктися від своїх проблем

хочете, щоб діти дбали про вас, коли ви постарієте

ви хочете, щоб у старшої дитини був брат чи сестра і їй було з ким гратись

досягли віку дітонародження, який є прийнятним у вашому суспільстві

партнер хоче мати дитину і тисне на вас

хочете налагодити стосунки і думає, що дитина вас зблизить. Або ж намагаєтесь за допомогою дитини утримати партнера

хочете, щоб діти зробили те, чого не зробили ви (нездійснені мрії, очікування та цілі)

Як підготуватись до народження малюка

Підготовка до вагітності

Плануючи вагітність, дуже важливо вибрати медичний заклад, фахівцям якого ви довірите спостереження за своєю вагітністю.

Ще до настання вагітності, лікар, провівши необхідні обстеження, скаже, на що саме вам потрібно звернути особливу увагу.

Проблеми з зубами

При виникненні будь-якої проблеми з зубами під час вагітності ви можете, звичайно, відвідати стоматолога, але важливо пам'ятати, що рентген під час вагітності під забороною. Тому варто перевірити стан ротової порожнини ще до настання вагітності.

Фізичні навантаження

Помірні фізичні навантаження на стадії підготовки до вагітності дуже корисні. Однак професійний спорт пов'язаний з надмірним навантаженням на організм жінки. Нерідко жінка не знає, що вона вже вагітна і продовжує заняття спортом. Це може привести до негативних наслідків.

Відмова від шкідливих звичок

Необхідно відмовитись від куріння та алкоголю повністю. Варто відмовитись від усього, що може негативно вплинути на розвиток вашої дитини.